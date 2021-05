Criança sobrevive a queda de teleférico

Continua hospitalizada, em estado considerado grave, a criança, única sobrevivente da queda de um teleférico em Itália.

Eram quinze os passageiros desta infraestrutura, entre eles a família israelita deste menino de cinco anos, radicada neste país do sul da Europa. Foi perto de Turim que se deu a tragédia. Um bombeiro, Luca Carica, explica que, "em termos operacionais", e quando chegaram ao local, encontraram "um cenário muito complexo porque o terreno é muito íngreme e escorregadio. Foi dramático, havia corpos espalhados ao longo do caminho e dentro da cabina. Tentámos, imediatamente, salvar as pessoas feridas. Infelizmente, apenas duas crianças ainda estavam vivas, todas as outras pessoas estavam mortas. Um cenário dramático", mas apenas uma delas sobreviveu, a mais velha.

Os primeiros dados dão conta de que o cabo do teleférico se partiu. O ministro dos Transportes italiano anunciou que foi criada uma comissão de inquérito para investigar as causas do acidente.

A estrutura tinha sido renovada em agosto de 2016. No ano passado foram realizadas inspeções.