Queda de teleférico mata 12 pessoas em Itália

Há pelo menos 12 mortos a lamentar na queda de um teleférico nos Alpes italianos. O acidente deu-se num dos pontos mais altos do pico de Mottarone, na província do Piemonte, junto ao lago Maggiore, a cerca de cem quilómetros de Milão, no norte do país. Além dos 12 mortos confirmados, há pelo menos uma pessoa no hospital em estado grave. O teleférico é usado durante todo o ano para aceder ao pico, a 1,491 metros, de onde se tem uma vista panorâmica de toda a zona e do lago, e nos meses mais frios para a prática de desportos de inverno. O equipamento tinha sido revisto em 2016 e só há muito pouco tempo reabriu, depois de uma longa paragem devido às restrições relacionadas com a pandemia de Covid-19.

O teleférico caiu numa zona de pinheiros, de uma altura de várias dezenas de metros, quando estava a cerca de 100 metros do último pilar. Esta montanha é um destino popular durante todo o ano, já que tem um parque de diversões chamado Alpyland.