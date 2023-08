Estiveram quase 15 horas presos num teleférico a 350 metros de altura

Todas as pessoas que estavam presas num teleférico avariado no alto de um vale remoto no Paquistão foram resgatadas.

Com a ajuda de civis, o exército conseguiu tirar as oito pessoas de perigo até à noite desta terça-feira. Seis crianças estavam entre os que ficaram pendurados a 350 metros de altura durante quase 15 horas.

Quando estávamos a meio caminho, a corda partiu-se. O teleférico estava a balançar e eu estava aterrorizado. Pensei que era o meu último dia e que estava tudo acabado para mim. Attaullah Shah Jovem resgatado

Depois de 12 horas suspensos no ar, um helicóptero resgatou dois dos jovens. A luz do dia começou a desvanecer e o veículo teve de a regressar à base.

Então, os socorristas utilizaram o cabo do qual o teleférico pendia para chegar às restantes pessoas e trazê-las de volta para terra. "Deus é grande", gritaram muitos dos que assistiam à operação de resgate quando todas as oito pessoas ficaram finalmente a salvo.

Em 2017, ocorreu uma situação semelhante, também no norte do Paquistão. Mas, dessa vez, o final foi distinto. O teleférico acabou por cair e dez pessoas morreram.