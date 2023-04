Quatro das vítimas mortais eram crianças

Pelo menos sete pessoas morreram após uma carruagem de um comboio de passageiros se ter incendiado no distrito de Khairpur, no sul do Paquistão. Quatro das vítimas eram crianças.

Entre os mortos está uma mulher que saltou da janela do comboio em andamento, que se dirigia para o nordeste do país.

O maquinista parou o veículo mal se apercebeu do incêndio, embora fosse já demasiado tarde.

A causa do incidente ainda não é conhecida.