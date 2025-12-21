Tiroteio em Joanesburgo faz pelo menos nove mortos

Pelo menos nove pessoas morreram num tiroteio em massa no bairro de Bekkersdal, a sudoeste da cidade de Joanesburgo, na África do Sul, segundo a polícia. Está em curso uma caça ao homem para encontrar os responsáveis.
Pelo menos nove pessoas foram morreram e 10 ficaram feridas num tiroteio perto de Joanesburgo, na África do Sul, na madrugada de domingo. Segundo a polícia, os agentes lançaram uma caça ao homem e estão à procura de uma dúzia de suspeitos.
O ataque ocorreu à 1h da manhã numa taberna em Bekkersdal, um município a sudoeste da cidade. A polícia está também a apelar às testemunhas para que forneçam informações.
Num post nas redes sociais no X, a polícia disse: "Segundo consta, cerca de 12 suspeitos desconhecidos numa combi branca e num carro prateado abriram fogo contra os clientes da taberna e continuaram a disparar aleatoriamente enquanto fugiam do local".
Os tiroteios em massa são comuns na África do Sul. A 6 de dezembro, 12 pessoas foram mortas e 14 outras ficaram feridas quando homens armados abriram fogo num albergue na cidade de Saulsville, a oeste de Pretória.