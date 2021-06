Drones distribuem vacinas no Gana

África é reconhecidamente o continente com menor taxa de vacinação contra a Covid-19. A falta de infraestruturas rodoviárias é um dos principais desafios à operação. No Gana, está em teste uma tecnologia que pode fazer a diferença. A distribuição de vacinas nos recantos mais isolados do país faz-se através de drones.

O objetivo é entregar 2 milhões e meio de vacinas, sobretudo nas zonas rurais.

"De manhã, quando entramos no centro, sabemos que se encontram aqui exatamente 130 pessoas, portanto, voamos doses suficientes apenas para 130 pessoas. É uma capacidade muito poderosa: não se fizeram previsões, não se sobrestimou. Apenas foi enviado o que era necessário, o que significa que não se desperdiçam doses", sublinha Daniel Marfo, vice-presidente da Zipline em África.

O drone da Zipline tem autonomia para 55 minutos e pode viajar até 80 quilómetros do centro de distribuição de medicamentos. A empresa consegue ter 40 aparelhos a operar ao mesmo tempo e cobre um total de 22 mil e 500 quilómetros - 10% do território do país com difíceis acessos. Até agora, os drones já entregaram cerca de 25 mil doses.