Esmagadora maioria dos assentos parlamentares na Albânia votou a favor da destituição do presidente do país, Ilir Meta, acusado de violar a constituição durante a campanha das legislativas de abril.

Um a um, os deputados votaram: 104 dos 140 querem Meta fora da cadeira da presidência.

No parlamento, Edi Rama disse que Meta "humilhou e destruiu a constituição" do país, que "violou a fronteira ética da divisão de poderes numa democracia" e que "envergonhou a Albânia e os albaneses".

O primeiro ministro disse ainda que Meta acabou por comprometer as relações da Albânia com a comunidade internacional. "Ilir Meta estragou o lado do Estado albanês nas suas relações com as representações da comunidade democrática internacional.", admitiu o chefe de governo.

Em causa estão as declarações do presidente do país durante a campanha das eleições legislativas de abril, onde Meta acusava o primeiro-ministro de cleptocracia. A investigaçao considerou a abordagem tendenciosa, contra os socialistas. O relatório indica que o chefe de Estado violou 16 artigos da Carta Magna.

A decisão está agora nas mãos do Tribunal Constitucional, o qual tem agora 3 meses para decidir se Ilir Meta deixa ou não de ser presidente da Albânia, numa altura em que o país se assume preparado para fazer parte do bloco europeu. ( ver entrevista )