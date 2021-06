Berlinale em versão Festival de Cinema de verão

Por causa da pandemia, em vez de um, há este ano dois festivais de cinema Berlinale. Um deles começou agora com sessões de cinema de verão ao ar livre para gáudio de espetadores e realizadores; o outro foi há quatro meses com uma cerimónia de entrega dos prémios e o Urso de Outro a caber ao realizador romeno, Radu Jude, pelo filme: "Bad Luck Banging or Loony Porn"

"É o novo despertar há muito esperado do cinema em Berlim", declarou a Ministra da Cultura Monika Grütters na gala de inauguração, acrescentando: "O festival de Verão mostra que "o regresso da cultura após a pandemia é possível".

O festival começou com a projeção de The Mauritanian, de Kevin Macdonald; a história de um homem da Mauritânia que esteve detido sem acusação, durante 14 anos, em Guantánamo.

Quanto ao filme que arrebatou o urso de ouro: "Bad Luck Banging or Loony Porn", mostra as desventuras de uma professora confrontada com a publicação na internet de um vídeo íntimo que tinha gravado com o marido. Foi filmado durante a pandemia e é uma crítica social corrosiva aos tempos atuais.