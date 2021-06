Djokovic triunfa em Roland-Garros

Foi uma final pouco habitual, a da edição deste ano do torneio de ténis de Roland-Garros, em Paris, já que é muito raro (primeira vez em cinco anos), que o rei da terra batida Rafael Nadal, vencedor de 13 das últimas 17 edições, não esteja presente.

Mas foi o que aconteceu, com o atual número um da classificação ATP, o sérvio Novak Djokovic, a deixá-lo pelo caminho na semifinal, vingando a derrota na edição do ano passado.

No encontro derradeiro, Djokovic impôs-se perante o grego Stefanos Tsitsipas e triunfou pela segunda vez no open parisiense (tinha ganho também em 2016), tornando-se no primeiro tenista a ter vencido pelo menos duas vezes todos os torneios do Grand Slam.

Tudo parecia correr de feição para o grego ao fim das duas primeiras partidas, com um primeiro set arrancado a ferros e vencido por 7-6 após desempate e uma segunda partida ganha mais facilmente por 6-2.

No entanto, o sérvio provou por que razão é o número um do mundo e conseguiu dar a volta ao resultado com 6-3, 6-2 e 6-4 nas outras três partidas. O encontro só ficou resolvido ao fim de mais de quatro horas de jogo.