Marcha pelo povo sarauí chega a Madrid

Em defesa da liberdade do povo sarauí, uma marcha percorreu a Espanha. Começou em Cádiz a 20 de maio e convergiu em Madrid na sexta-feira, com a participação de colunas que saíram de várias regiões do país.

No Ministério espanhol dos Negócios Estrangeiros entregaram um manifesto, assinado por 3 mil pessoas, a exigir que o Governo de Espanha cumpra o direito internacional, medie com Marrocos o fim do conflito no Saara Ocidental e a realização de um referendo sobre a autodeterminação.

Depois de o líder da autoproclamada República Árabe Sarauí Democrática, Brahim Ghali, ter sido hospitalizado em abril, em Espanha, Marrocos pressionou Madrid com a abertura da fronteira com Ceuta, criando um fluxo de milhares de migrantes sem precedentes.

No encerramento dos exercícios militares em grande escala liderados pelos Estados Unidos com tropas americanas, africanas e europeias, em Marrocos, um general norte-americano alertou para o terrorismo que está a varrer uma faixa de África.