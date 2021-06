Covid-19: Polónia impõe quarentena a viajantes do Reino Unido

A Polónia vai introduzir uma quarentena obrigatória de sete dias para todos os viajantes provenientes da Grã-Bretanha, numa tentativa de travar, no país, a propagação da variante Delta do coronavírus.

A regra aplica-se mesmo àqueles que tenham um resultado negativo no teste antes da chegada, no entanto a obrigatoriedade de quarentena não se aplicará às pessoas que tenham a vacinação completa.

Entretanto, a Organização Mundial de Saúde levantou preocupações sobre a flexibilização das restrições contra a Covid-19 nas cidades anfitriãs do Euro 2020.

O alerta surge depois do Governo do Reino Unido ter informado permitirá a entrada de mais de 60.000 adeptos em Wembley, em Londres, para a final do campeonato.

Com a Grã-Bretanha a assistir a um surto de infeções impulsionado pela variante Delta, tem havido apelos para que a partida se realize em local.

A chanceler alemã mostrou, também, ter alguns receios. Angela Merkel afirmou que não considera "uma boa ideia ter ali estádios cheios" no entanto, manifestou o seu apoio a "quaisquer esforços do Governo do Reino Unido para pôr em prática as medidas sanitárias necessárias. Trata-se de uma área com vírus, o que significa que as viagens serão muito restritas."

E para aqueles que conseguem viajar, possivelmente à procura de sol, a Covid-19 poderá aniquilar até os melhores planos de férias.

As autoridades da ilha espanhola de Maiorca estão a pensar em, no futuro, reconverteram um hotel num local de quarentena para cuidar de qualquer pessoa que tenha resultados positivos durante a sua estadia.