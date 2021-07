Jovens mais afetados pela variante delta

45 concelhos portugueses voltaram a mergulhar no silêncio durante a noite e madrugada. Recolher obrigatório entre as onze da noite e as cinco da manhã. A propagação da variante delta do novo coronavírus afeta sobretudo os mais jovens em Portugal. Grande parte dos novos doentes têm entre 20 e 29 anos - uma faixa etária que ainda não começou a ser vacinada.

Ao contrário, na Dinamarca todos os adultos já podem vacinar-se, num processo que se mantém voluntário. O governo de Copenhaga decidiu entretanto alargar a vacinação a jovens a partir dos 12 anos.

Helene Bilsted Probst, diretora-adjunta do serviço de saúde dinamarquês, defende a medida, garantindo que as autoridades estão atentas para reagir a "quaisquer sinais de segurança" relacionados com a decisão.

A medida é criticada pela associação de pediatras dinamarqueses. Klaus Johansen, presidente da associação, diz que está preocupado com a existência de sintomas ainda desconhecidos, "devido ao baixo número de crianças vacinadas" e pede mais prudência até existirem "dados e conhecimentos suficientes para informar os pais e as crianças da forma mais profissional possível".

A Rússia quebrou quatro dias seguidos os já negros recordes de mortalidade. No país, palco de um dos jogos dos quartos de final do Europeu de futebol esta sexta-feira, as autoridades dizem não haver qualquer plano para reconfinar a população.

No Brasil, a média diária de mortes por Covid-19 ronda os dois mil e o Supremo Tribunal Federal brasileiro autorizou a abertura de um inquérito para investigar o Presidente, Jair Bolsonaro, por suposta prática do crime de prevaricação na compra de vacinas contra a covid-19.