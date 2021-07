Jovens italianos tornam aldeia quase deserta em ponto turístico

Uma discreta aldeia italiana é agora uma paragem obrigatória para os amantes de gastronomia e de turismo rural.

Um grupo de jovens decidiu evitar que a aldeia de Trevi nel Lazio, no Monte Simbruini, no centro de Itália, ficasse deserta e ao abandono. Decidiram restaurar o albergue local e transformá-lo num hostel para 36 hóspedes.

Pierluigi Bianchini, de 28 anos, é o diretor do "Colle Mordani Hostel". Fundou o espaço com mais nove amigos, todos com menos de 35 anos. "Somos todos de Trevi nel Lazio", conta. " E é por isso que estamos a ajudar a conter o despovoamento e as saídas que têm vindo a acontecer nos últimos anos". explica o jovem. "Estamos a ter a oportunidade de aprender profissões que foram esquecidas". Fala da produção de ricota, com leite de cabra, produzido ali, na aldeia. A iguaria acaba por ser servida no restaurante do hostel, nos pratos típicos da região.

A Itália está a passar uma enorme crise demográfica devido ao envelhecimento da população e ao aumento do desemprego entre os jovens. Este projeto quer mostrar que ficar de "braços cruzados" não é solução.