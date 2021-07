Orgulho gay volta às ruas de Madrid

Milhares de pessoas desfilaram nas ruas de Madrid em defesa dos direitos da comunidade LGBTI, especialmente pelos direitos dos transexuais. A Marcha do orgulho gay na capital espanhola é uma das mais importantes do mundo e acontece dias depois do governo de Espanha aprovar uma proposta que permite a mudança de género no registo civil, a partir dos 14 anos, com um simples procedimento administrativo, sem a necessidade de relatórios de saúde ou legais.

"Os direitos não são negociados, são legislados: para uma Lei de Transição Integral agora!" foi o slogan principal da manifestação, em referência à poposta aprovada após meses de desacordos e negociações no próprio executivo.

Cancelada há um ano por causa da pandemia, a participação na marcha esteve desta vez limitada a 25 mil pessoas. Um desfile pelos direitos LGBTI, contra o discurso de ódio e que assinalou os 40 anos do aparecimento do primeiro caso de SIDA no mundo.