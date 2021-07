OMS alerta contra levantamento total de restrições

A Organização Mundial de Saúde alerta contra um levantamento demasiado rápido e vasto das restrições sanitárias, incluindo nos países com uma taxa elevada de vacinação.

Uma reação ao projeto do governo britânico de pôr fim às últimas medidas de combate à Covid-19, nomeadamente o porte de máscara e o distanciamento social.

Michael Ryan, diretor do Programa de Emergências Sanitárias da OMS:"Aconselho extrema cautela no levantamento completo das medidas públicas e sociais no contexto atual, porque isso terá consequências."

Uma chamada de atenção feita num momento em que a pandemia acaba de ultrapassar a barreira simbólica dos quatro milhões de mortos em todo o mundo. Um número baseado nos dados comunicados oficialmente por cada país, mas que será "muito provavelmente" mais elevado na realidade, segundo a OMS.

Enquanto nações mais ricas, com programas de vacinação avançados, preparam ou avançam com a reabertura, muitos países em desenvolvimento lutam contra fortes aumentos nas contaminações, nomeadamente através da variante Delta.

Na Ásia, o quarto país com maior população do mundo, a Indonésia, vive uma situação particularmente dramática, com um novo recorde no número de diário de mortos, mais de 1000, hospitais forçados a recusar pacientes e as autoridades obrigadas a importar oxigênio.