Novak Djokovic vence torneio de Wimbledon

O número um mundial Novak Djokovic venceu o tenista italiano Matteo Berrettini na final do torneio de Wimbledon. Esta vitória permitiu-lhe igualar o recorde de 20 títulos do ‘Grand Slam’ do suíço Roger Federer e do espanhol Rafael Nadal.

O sérvio recebeu o troféu das mãos do príncipe Eduardo. Foi a última vez que o duque de Kent participou na entrega do troféu de campeão do torneio de Wimbledon.

O primo da Rainha Isabel II foi presidente do "All England Club" por mais de 50 anos e entregou o troféu pela primeira vez em 1969m na ocasião a Rod Laver.

Em relação ao jogo, Djokovic impôs-se em quatro ‘sets’ (3-1) a Berrettini, nono classificado do ranking mundial e sétimo pré-designado, pelos parciais de 6-7 (4-7), 6-4, 6-4 e 6-3, após três horas e 27 minutos de confronto.

Aos 34 anos, Djokovic venceu pela sexta vez em Wimbledon e este ano pode ainda tornar-se no maior campeão de todos os tempos se vencer o US Open, o quarto "grand slam" da temporada, depois de já ter ganho também os dois primeiros, o Open da Austrália e Roland Garros.

Já confirmado nos jogos olímpicos de Tóquio, o sérvio pode ainda fechar o ano como mais uma distinção: o ouro olímpico.