Partido Ação e Solidariedade vence Legislativas moldavas

O Partido Liberal Acção e Solidariedade ganhou, com maioria absoluta, mais de 52 por cento dos votos, as eleições Legislativas antecipadas na Moldávia, de acordo com dados preliminares da Comissão Central Eleitoral.

A formação pró-europeia, da qual faz parte a presidente do país, Maia Sandu, já reivindicou a vitória num escrutínio que teve 48% de participação. Igor Grosu, o líder do partido, afirmou que os "__cidadãos saíram e votaram e têm esperança" de que aqui comece um "futuro melhor".

Os segundos mais votados foi uma coligação formada por comunistas e socialistas, mas que não chegou aos 28 por cento dos votos. Ainda assim, para o antigo presidente Igor Dodon, e ex-líder do partido socialista, trata-se de um bom resultado. Igor Dodon afirmava que depois da contagem que fizeram, internamente, dos votos, "o __bloco de comunistas e socialistas obtém um bom resultado".

Uma vitória para a chefe de Estado, antiga primeira-ministra e ex-líder do seu partido, prometeu acabar com a corrupção, combater a pobreza e reforçar as relações com a União Europeia.