"Inocência" em estreia no Festival de Arte Lírica de Aix-en-Provence

Estreia mundial de "Inocência", a última ópera do compositora finlandesa Kaija Saariaho, no Festival de Aix-en-Provence, no sul de França. Uma história sobre culpa e inocência, que aborda segredos de família e o tema do bullying.

O Festival d'Aix-en-Provence é um festival de ópera com uma programação muito variada, desde Monteverdi, a origem da ópera, até à criação contemporânea, com a criação da ópera Inocência de Kaija Saariaho - que é um grande sucesso . É realmente um festival muito eclético. Jérôme Brunetiere organização Festival d'Aix-en-Provence

A ópera em nove línguas de Sofi Oksanen é dirigida por Susanna Mälkki, diretora da Filarmônica de Helsínquia; encenada por Simon Stone e inspirada na "A Última Ceia", de Leonardo Da Vinci.

De alguma forma, este trabalho parece um pouco um "thriller", porque aos poucos vamos entendendo a relação entre os personagens, entre as línguas e tudo... Perguntamo-nos, justamente, quem é inocente? Não seremos todos culpáveis às vezes ?" Kaija Saariaho Compositora

Vilma Jää, interpreta Markéta. A sua voz, com raízes no folclore finlandês, evoca a inocência. Camilo Delgado Díaz, tenor colombiano, interpreta a personagem de Jerónimo.

Após o sucesso de "l'Amour de loin", "Adriana Mater" e "Emilie "em colaboração com o escritor franco-libanês Amin Maalouf, Kaija Saariaho mais uma vez surpreende o público com esta ópera - a quarta. "Inocência" é uma coprodução da Ópera Finlandesa, com Ópera Holandesa, o Covent Garden e a Ópera de São Francisco. O festival de Arte Lírica de Aix-en-Provence continua até 25 de julho.