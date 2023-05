Inauguração da placa de rua com o nome de Gyorgy Ligeti, em Budapeste, Hungria

De Euronews

Ligeti distinguiu-se na música clássica contemporânea como um dos compositores mais influentes do século XX. Filmes de Kubrick contaram com as suas obras.

Figura de proa da música clássica contemporânea, Gyorgy Ligeti é hoje também nome de rua em Budapeste. A capital húngara prestou assim homenagem 100 anos após o nascimento do artista. A placa foi inaugurada pelo amigo e colega, Gyorgy Kurtág. Uma rara aparição pública onde também falou à Euronews sobre a qualidade humana que mais inspirou a arte de Ligeti. "Ele tinha curiosidade, ele sentia necessidade de chegar ao fim de todas as coisas e compreender tudo o mais perfeitamente possível, e eventualmente usar ou integrar isso na sua vida", recorda. O centenário de Gyorgy Ligeti foi celebrado com uma série de concertos no Centro de Música de Budapeste. Aos 97 anos, Kurtág escreveu e juntou-se aos ensaios de uma obra em homenagem ao amigo, num encontro musical entre duas das figuras progressistas mais inovadoras e influentes da música clássica contemporânea.