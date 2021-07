França aposta no passe sanitário perante quarta vaga de Covid-19

Entrámos numa quarta vaga do vírus, partindo de um baixo número de contaminações, mas a dinâmica da pandemia é extremamente forte. Estamos a assistir a uma onda mais rápida, com um declive mais acentuado do que todas as anteriores. Temos de fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para garantir que esta onda não seja igualmente devastadora. Começa com números baixos, mas pode subir muito rapidamente e pode subir muito alto. A taxa de incidência no nosso país continua a explodir, atingindo agora 86 pessoas por 100 mil habitantes a nível nacional - de acordo com os números actualizados de 14 de Julho, representa um aumento de quase 125% numa semana. Um aumento deste tipo, diria eu, tão forte, tão repentino, é algo que nunca experimentámos desde o início da epidemia no nosso país.