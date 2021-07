União Europeia quer "mais ambição" para proteger ambiente

A Comissão Europeia saudou o texto que saiu da reunião informal de ministros do ambiente dos 27 que decorreu esta quarta-feira nos arredores de Kranj, na Eslovénia, preparado para as negociações da Conferência sobre a Biodiversidade (COP15), prevista para outubro na China.

No entanto, Bruxelas quer que o bloco europeu seja ainda mais ambicioso, apelando ao "reforço" de alguns dos seus objetivos.

O Comissário Europeu para o Ambiente, Oceanos e Pescas, Virginijus Sinkevicius, referiu o bloco necessita de "uma ação transformadora urgente, portanto, alcançar um quadro pós-2020 muito ambicioso é uma prioridade de alto nível para a Comissão. Precisamos de um momento estilo-Paris para a biodiversidade. Nas nossas discussões com os ministros, destaquei uma série de elementos muito positivos no anteprojeto do quadro de biodiversidade global psot-2020 publicado na semana passada, como, por exemplo, a meta para proteger, pelo menos, trinta por cento das nossas terras e trinta por cento dos nossos mares até 2030 ".

“A Eslovénia, como iniciadora do Dia Mundial da Abelha, está a prestar grande atenção aos polinizadores, incluindo polinizadores selvagens. Nós, ministros, estamos preocupados com o declínio dos polinizadores selvagens e as consequências para a biodiversidade e o serviço que prestam ao ecossistema e à sociedade”, referiu o ministro esloveno do Ambiente, Andrej Vizjak.

A União Europeia está preocupada com o rápido declínio das espécies de polinizadores selvagens, com 10% das espécies de abelhas e borboletas à beira da extinção. Uma realidade motivada pelas ações humanas e pelas alterações climáticas. Um motivo de preocupação pois 80% das culturas dependem destes animais.