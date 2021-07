Merkel admite falhas na política climática

A chanceler alemã admite falhas na luta contra as alterações climáticas. Na última conferência de imprensa de Verão, Angela Merkel falou sobre as metas nesta área que marcaram os seus quatro mandatos. Lembrou que tem vindo a trabalhar na proteção do clima desde que se tornou ministra do Ambiente, em 1994, e que enquanto Chanceler viu a quota de energias renováveis aumentar de 10 para 40% e as emissões de CO2 a reduzir substancialmente.

Para Merkel é preciso de acelerar o trabalho. Nas declarações aos jornalistas, a chanceler disse que "algumas coisas aconteceram, e que não devemos fingir que nada aconteceu, mas em relação ao objetivo de limitar o aumento da temperatura aos 2º graus em relação aos níveis da era pré-industrial, não aconteceu o suficiente”. “E Isto não é apenas verdade para a Alemanha, mas para muitos países do mundo", sublinhou Merkel.

A chanceler pediu um esforço conjunto para lidar com a catástrofe provocada pelas cheias e, sobre a pandemia, lembrou o aumento do número de infeções e defendeu a vacinação.

Sobre as relações internacionais, Merkel elogiou o acordo com o governo dos Estados Unidos sobre o controverso gasoduto Nord Stream 2. Os dois países concordaram em apoiar a Ucrânia e sancionar Moscovo, se os russos voltarem a usar as reservas de de gás para pressionar e conseguir influência geopolítica no leste Europeu