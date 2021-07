Setor têxtil no Bangladesh volta ao serviço apesar da pandemia

Barcos repletos de trabalhadores do setor têxtil no Bangladesh. Os funcionários regressam às fábricas de confeção, depois do governo ter decidido que podem reabrir e retomar a atividade, apesar da pandemia de Covid-19 que se espalha no país. Com comboios e autocarros cheios ao longo do dia, alguns trabalhadores consideram ir a pé até às fábricas das grandes cidades, em plena época das chuvas.

Um dos trabalhadores, Jubayer Ahmad, disse que a fábrica abre a partir de hoje e que o regresso ao trabalho é obrigatório. Que seria importante que as autoridades pensassem também nos meios de transporte dos trabalhadores e não só na reabertura das fábricas. Principalmente agora com a imposição do confinamento que está a criar dificuldades. Reforça que as autoridades deviam pensar nas condições dos trabalhadores.

Aproximadamente quatro milhões de pessoas trabalham no setor têxtil no Bangladesh, apesar do risco para a saúde os patrões da indústria alertaram para as consequências "catastróficas" da incapacidade de responder a tempo aos pedidos dos clientes internacionais.