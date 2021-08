Afeganistão perde primeira capital regional para talibãs

Tamanho do texto

Os talibãs terão conquistado, esta sexta-feira, a cidade de Zaranj, capital da província de Nimruz, no sudoeste do Afeganistão. É a primeira capital regional do país, em vários anos, a cair nas mãos dos rebeldes islamitas.

No mesmo dia, em Cabul, o diretor do departamento de média do governo perdeu a vida numa emboscada. O ataque na capital, ocorreu poucos dias após a tentativa de assassinato do ministro afegão da defesa.

Ainda esta sexta-feira, a sul, tropas nacionais e norte-americanas dizimaram posições talibãs na província de Helmand, após os insurgentes terem fechado uma passagem importante na fronteira com o Paquistão.

As investidas dos talibãs têm aumentado nos últimos meses, à medida que as tropas dos Estados Unidos e da Nato se vão retirando do país.

Em várias províncias, manifestações espontâneas dão voz, desde segunda-feira, às ofensivas do governo contra os talibãs.

Com a intensificação dos combates no Afeganistão, o Reino Unido apelou já a todos os cidadãos britânicos que abandonem o país, devido ao "agravamento da situação de segurança".

A embaixada britânica no Afeganistão recorreu ao Twitter para pedir aos cidadãos nacionais que confirmem, via telefone, os respetivos planos de partida do país em transportes comerciais.