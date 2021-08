Morreu o "bombardeiro" Gerd Müller

Morreu Gerd Müller, um dos maiores futebolistas do século XX, contemporâneo de Eusébio, Cruyff ou ainda de Franz Beckenbauer, com quem partilhou o estrelato no Bayern de Munique e na seleção alemã, Na Bundesliga, é ainda o detentor do recorde de golos. Com a camisola da Mannschaft, foi o melhor goleador do mundial de 1970, com 10 golos, antes de vencer o Europeu de 1972 e o Mundial de 1974, a última grande prova internacional que disputou.

Só Lewandowski bateu o recorde de 40 golos numa só temporada, que Müller deteve durante 49 anos.

Considerado o melhor ponta-de-lança de todos os tempos, foi apelidado "der bomber" - o bombardeiro. O atacante esteve ao serviço do Bayern até 1979 e terminou a carreira nos Fort Lauderdale Strikers, nos Estados Unidos.

Tinha 75 anos e morreu este domingo, devido a complicações causadas pela doença de Alzheimer, de que sofria.