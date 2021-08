Sporting, Porto e Benfica conheceram esta quinta-feira o destino na Liga dos Campeões com a fava a sair aos dragões. A equipa azul-e-branca integra o grupo B, juntamente com Atlético de Madrid, Liverpool e Milan. Já o campeão Sporting, irá medir forças com Borussia Dortmund, Ajax e Beşiktaş, enquanto o Benfica terá pela frente Bayern de Munique, Barcelona e Dynamo Kiev.

Destaque ainda para o duelo entre aqueles que são, provavelmente os dois clubes mais ricos do futebol mundial, Manchester City e Paris Saint-Germain, no grupo A, onde estão ainda os alemães do Leipzig e os belgas do Club Brugges.