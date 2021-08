Vários países ocidentais terminam operações de retirada de pessoas de Cabul

Vários países ocidentais, como a Espanha e a Itália, acabaram esta sexta-feira as operações de retirada de pessoas de Cabul. A França anunciou que poderia continuar para além desta sexta-feira à noite, dependendo das condições de segurança. Os Estados Unidos prometem prosseguir a tarefa até à próxima terça-feira, prazo final para a saída do Afeganistão.

"Ainda há aproximadamente 5 400 pessoas no aeroporto neste momento, à espera de voos para saírem do Afeganistão. Temos a capacidade de incluir pessoas no transporte aéreo militar dos Estados Unidos para fora do Afeganistão até ao último momento", afirmou Hank Taylor, subdiretor de logística do Estado-Maior das Forças Armadas dos EUA.

Aumentou para 161 o número de pessoas que morreram no atentado suicida que aconteceu quinta-feira em Cabul, reivindicado pelo ramo afegão do autodenominado Estado Islâmico. As forças norte-americanas pediram à comunicação social afegã para evitar ir ao aeroporto de Cabul.

"Ainda acreditamos que existem ameaças credíveis, ou melhor, ameaças específicas e credíveis", vincou o porta-voz do Pentágono, John Kirby.

O Pentágono disse, esta sexta-feira, ter concluído que houve apenas uma explosão no aeroporto de Cabul.

O Conselho de Segurança da ONU condenou, esta sexta-feira, o atentado de Cabul e apelou à cooperação de "todos os Estados" para levar os autores à Justiça.