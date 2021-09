Entradas triunfantes no Festival de Cinema de Veneza

Mais um desfile triunfante na passadeira vermelha do festival de Cinema de Veneza. A entrada do elenco do filme "La Caja" não passou despercebida já que o filme está entre os candidatos a vencer o "Leão de Ouro", no dia 11 de setembro. A obra do venezuelano Lorenzo Vigas, conta a história de um rapaz que, aos 13 anos, percorre metade do México em busca dos restos mortais do pai. É o regresso do realizador a Veneza após, depois do triunfo com Desde Allá, em 2015.

Ludovica Nasti tem apenas 14 anos, mas este já é o seu segundo Festival de Cinema de Veneza. É a protagonista do drama italiano "Mondocane" - realizado por Alessandro Celli. Diz ser "uma experiência nova que vai recordar para toda a vida não só porque o filme está em competição da Semana Internacional dos Críticos de Cinema de Veneza, mas porque é um bom projeto, no qual se divertiram e deram o seu melhor, com todo o coração."

Espaço ainda para outro filme italiano: "La Scuola Cattolica" - a Escola Católica - também foi apresentado ao mundo em Veneza. Realizado por Stefano Mordini; o filme conta a história do massacre do Circeo, que teve lugar em, San Felice Circeo, uma zona balnear italiana, em 1975.