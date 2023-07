Programação de luxo e nomes controversos no Festival de Veneza

De David Mouriquand

Festa do cinema na cidade italiana dos canais divulga seleção oficial da 80ª edição

Os novos filmes de David Fincher, Bradley Cooper, Sofia Coppola, Yorgos Lanthimos, Michael Mann, Ava DuVernay, Woody Allen e Roman Polanski vão ser apresentados no 80º Festival de Cinema de Veneza.

O diretor do festival, Alberto Barbera, anunciou a programação da 80ª edição do mais antigo festival de cinema do mundo, que conseguiu resistir à Covid e nunca cancelou os eventos durante a pandemia. No entanto, este ano, o festival enfrenta um novo desafio com a greve de argumentistas e atores de Hollywood.

O festival é conhecido como uma plataforma de lançamento glamorosa e esperava-se uma menor presença dos Estados Unidos, uma vez que os estúdios estão relutantes em lançar projetos sem a presença de celebridades no tapete vermelho.

No entanto, os receios de um festival "Plano B" foram dissipados. De acordo com Barbera, o alinhamento original dos filmes permanece praticamente intacto. Apenas o filme Challengers, de Luca Guadagnino, da MGM, que estava previsto para abrir o festival a 30 de agosto, foi retirado.

Barbera disse ainda que tem grandes esperanças de que "os atores de produções independentes (dos EUA) - e há muitos em Veneza - venham".

Challengers foi substituído pelo filme italiano Comandante, de Edoardo de Angelis, protagonizado por Pierfrancesco Favino. Society of the Snow, o thriller de sobrevivência de J.A. Bayona, produzido para a Netflix, encerrará o Festival de Veneza a 9 de setembro.

Outra longa-metragem da Netflix, The Killer, de David Fincher, garantiu um lugar na competição. O thriller é protagonizado por Michael Fassbender e Tilda Swindon.

Junta-se a um impressionante alinhamento de competição este ano, que inclui Maestro, o segundo filme de Bradley Cooper após o sucesso de bilheteira de A Star is Born - que estreou em Veneza em 2018.

Yorgos Lanthimos, cujo filme de 2018 A Favorita se tornou um sucesso vencedor de um Óscar, também regressa com Poor Things, um drama de época surreal e gótico protagonizado por Emma Stone .

Também a concorrer ao Leão de Ouro este ano estarão Priscilla, de Sofia Coppola, um olhar sobre a relação de Priscilla Presley com o Rei do Rock and Roll, baseado no livro de memórias de Presley, "Elvis and Me", de 1985; Ferrari, o filme biográfico de Michael Mann baseado na biografia de Brock Yates sobre a lenda italiana do automobilismo Enzo Ferrari, protagonizado por Adam Driver; e The Promised Land, um drama dinamarquês de época protagonizado por Mads Mikkelsen, do realizador Nikolaj Arcel.

Há ainda o drama de ficção científica La Bête, de Bertrand Bonello, com Léa Seydoux e George MacKay, que gira em torno da IA num mundo onde as emoções são uma ameaça; o drama sobre imigrantes The Green Border, da realizadora polaca Agnieszka Holland; Origin, de Ava Duvernay, inspirado no livro Caste: The Origins of Our Discontents", da vencedora do Prémio Pulpzer Isabel Wilkerson, sobre o sistema hierárquico que moldou a América; e Evil Does Not Go Away, a nova longa-metragem surpresa do realizador Ryusuke Hamaguchi.

Seleções polémicas ameaçam ofuscar um cartaz impressionante

As seleções Fora de Competição também proporcionaram um alinhamento promissor este ano, incluindo o último filme de Richard Linklater sobre um psicólogo que trabalha à paisana para a polícia (Hit Man), o novo documentário do veterano cineasta Frederick Wiseman sobre os bastidores de um famoso restaurante parisiense (Menus Plaisirs - Les Troisgros), a última comédia do surrealista francês Quentin Dupieux sobre o narcisismo sem limites dos artistas (Daaaaaali! ), e um documentário que relata o último concerto de piano solo de Ryuichi Sakamoto, realizado pelo seu filho Neo Sora (Ryuichi Sakamoto Opus).

Há também o regresso de Wes Anderson. Depois da estreia em Cannes de Asteroid City, o cineasta estará em Veneza com The Wonderful Story of Henry Sugar, uma série de histórias inspiradas nos contos de Roald Dahl. A longa-metragem de 40 minutos é protagonizada por Ralph Fiennes, Benedict Cumberbatch, Dev Patel e Ben Kingsley.

A seleção Fora de Competição também inclui o drama de William FriedkinThe Caine Mutiny Court Martial, protagonizado por Kiefer Sutherland. Friedkin também estará em Veneza para a exibição de uma cópia recentemente remasterizada de O Exorcista, em comemoração ao 50º aniversário do filme.

Um dos principais pontos de discussão, é a presença de vários realizadores controversos no programa.

O controverso realizador Woody Allen vai estrear o seu mais recente filme Coup de Chance na secção Fora de Competição. É o seu primeiro filme em língua francesa e a sua inclusão no alinhamento vai, sem dúvida, gerar polémica.

Também fora de competição está a nova longa-metragem de Roman Polanski, a comédia negra The Palace. O filme, coescrito por Polanski, centra-se numa festa num luxuoso hotel suíço nas vésperas do novo milénio. O elenco inclui John Cleese, Fanny Ardant e Mickey Rourke.

O último trunfo problemático do festival está, desta vez, em competição: Luc Besson, o realizador francês que foi acusado de alegada má conduta sexual, vai estrear a sua nova longa-metragem, Dogman, um drama protagonizado por Caleb Landry Jones.

O realizador espera um regresso, mas resta saber se a crítica e a opinião pública vão esquecer, ou mesmo aceitar a inclusão destes três realizadores.