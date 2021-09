Polónia e países bálticos criticam manobras "Zapad-2021"

O presidente russo, Vladimir Putin, supervisionou no oeste do país a fase final dos exercícios militares em colaboração com a Bielorrússia, denominados "Zapad-2021" e criticados pela NATO, pela Ucrânia e pelos vizinhos do Báltico.

As manobras dominaram o encontro entre os ministros dos Negócios Estrangeiros e da Defesa da Polónia, Letónia, Lituânia e Estónia em Riga.

Zbigniew Rau, chefe da diplomacia polaca:"Estamos a observar de perto os exercícios Zapad. Apesar de cada país ter o direito de conduzir exercícios militares, a transparência limitada, o vasto contexto das manobras e as atividades híbridas que os acompanham são fonte de preocupação."

Os ministros reunidos na capital letã denunciaram também a tática de "pressão migratória" da Bielorrússia. A Polónia apelou à União Europeia para exercer maior influência sobre Minsk para que o regime bielorrusso deixe de usar os migrantes no que classifica de uma "guerra híbrida" e pediu apoio financeiro para reforçar as fronteiras com a Bielorrússia.