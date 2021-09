Desaire do FC Porto, derrota do Sporting e uma enorme surpresa

Não foi uma jornada gloriosa para os clubes portugueses aquela que se viveu na Liga dos Campeões esta terça-feira. Antes de mais, destacar a vitória do Paris Saint-Germain no embate com o Manchester City, valendo a conjugação Messi-Mbapé, nos dois golos da partida.

O Futebol Clube de Porto sofreu um imenso desaire em casa. Frente ao líder atual da Premier League, os dragões viram nada menos do que 5 golos entrar na baliza e apenas conseguiram ripostar com um ao Liverpool. Quanto ao Sporting, não foi possível dar a volta à escassa vitória do Borussia Dortmund, que ganhou por uma bola a zero.

Mas a grande surpresa é, sem dúvida, o facto de os moldavos do Sheriff terem batido por 2-1 um clube chamado Real Madrid.