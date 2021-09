Papa ao lado dos jovens pelo clima

Os jovens que estão envolvidos no Youth4Climate, a conferência sobre o clima que se realiza em Milão, receberam esta quarta-feira uma mensagem especial. O Papa Francisco agradeceu "os sonhos e projetos e o facto de se preocuparem tanto com as relações humanas como com o ambiente". O Papa aproveitou a oportunidade para pedir aos líderes políticos "decisões sensatas, que possam promover uma cultura de partilha responsável".

Esta não é a primeira vez que Francisco aborda a questão. Já o fez em várias ocasiões no passado. Mas a sua mensagem terá um impacto no evento Youth4Climate, do qual surgirão recomendações para a conferência das Nações Unidas sobre alterações climáticas, que se realiza em Novembro.

O Papa Francisco e os ativistas do clima de todo o mundo partilham a mesma preocupação: a necessidade de fazer algo de concreto pelo ambiente. Em 2015, o Papa pediu a eliminação gradual dos combustíveis fósseis a fim de travar o aquecimento global. Em 2019, conheceu Greta Thunberg e encorajou-a a continuar a sua luta.