Musical sobre Bob Marley estreia em Londres

Ao fim de seis anos de preparação, "Get Up, Stand Up!", o musical sobre a vida e com as canções da lenda do reggae Bob Marley, prepara-se para estrear em Londres. Ligado ao projeto desde o início, o ator Arinzé Kene vai finalmente poder brilhar no palco do West End na pele de Marley: "A mensagem do Bob era: um amor. Era uma mensagem que pregava a aceitação e o amor universal, que continua a ser muito importante nos dias de hoje", diz o ator.

A mensagem de Bob Marley continua a ser muito importante hoje. Arinzé Kene Ator

"Bob Marley foi um ativista, mas também foi alguém que divulgava mensagens de amor, união e esperança. A música dele tanto podia ser uma música rebelde como uma que nos dá vontade de levantar e ir dançar. É o que o nosso público tem feito, o que é muito especial", diz Gabrielle Brooks, que desempenha o papel de Rita Marley, também cantora e mulher de Bob.

Além de toda a preparação necessária, o musical acabou por ser adiado várias vezes devido à pandemia de Covid-19. Clint Dyer é o encenador, entrou para substituir Dominic Cooke, que decidiu sair para dar o lugar a um encenador negro.

O elenco de "Get Up, Stand Up!"

"Poder encenar esta peça nesta altura particular é uma continuação do que sempre quisemos fazer. Mas não posso negar que há mais pessoas que vão ver e entender esta peça agora. Isso é fascinante", diz o encenador.

A peça estreia no Lyric Theatre em Londres no dia 20 de outubro. Até lá, há ensaios-gerais para a imprensa e para convidados. As reações estão a ser boas.