Primeira semifinal do Festival Eurovisão da Canção começou com pop e protestos pró-palestinianos

Na primeira semifinal, dez dos 15 concorrentes passaram à final, incluindo o cantor e compositor croata Baby Lasagna, a dupla ucraniana alyona alyona e Jerry Heil e a cantora irlandesa Bambie Thug.

Já decorre a 68ª edição do Festival Eurovisão da Canção.

Na noite de terça-feira, artistas de toda a Europa e de outros países subiram ao palco na primeira de duas semi-finais realizadas na cidade sueca de Malmö. Esta semifinal, juntamente com a segunda, agendada para quinta-feira, irá reduzir os 37 países participantes a 26 finalistas que irão competir na grande final de sábado, num cenário de celebração e de protestos.

Dez dos 15 concorrentes da primeira semifinal foram eleitos pelos telespetadores para a final. Entre eles está o cantor e compositor croata Baby Lasagna, cujo número eletro contagiante "Rim Tim Tagi Dim" é atualmente o favorito à vitória, ao lado da dupla ucraniana alyona alyona e Jerry Heil, que representa a sua nação em apuros com o hino "Teresa & Maria".

Baby Lasagna representou a Croácia com o tema "Rim Tim Tagi Dim" Credit: Martin Meissner/AP

Iolanda representou Portugal com o tema "Grito" Credit: Martin Meissner/AP

A cantora irlandesa de estilo gótico Bambie Thug, o finlandês dos anos 90 Windows95man, a cantora portuguesa Iolanda e os representantes de Chipre, Lituânia, Luxemburgo, Sérvia e Eslovénia também foram selecionados.

A Islândia, o Azerbaijão, a Polónia, a Moldávia e a Austrália foram eliminados.

Protesto pró-Palestina

A estrela pop sueca Eric Saade, de origem palestiniana, colocou um Keffiyeh no pulso Credit: Martin Meissner/AP

Não demorou muito para que acontecesse o primeiro protesto pró-palestiniano em palco. O antigo concorrente sueco da Eurovisão, Eric Saade, que não estava a competir, usou um lenço keffiyeh tradicional do Médio Oriente, que se tornou um símbolo internacional do sentimento pró-palestiniano, à volta do pulso durante a atuação de abertura.

Um porta-voz da União Europeia de Radiodifusão (UER) declarou: "O Festival Eurovisão da Canção é um espetáculo televisivo em direto. Todos os artistas são informados das regras do concurso e lamentamos que Eric Saade tenha optado por comprometer a natureza não política do evento".

Saade, cujo pai é de origem palestiniana, criticou a gestão da controvérsia deste ano por parte da UER e manifestou constantemente a sua oposição à participação de Israel no concurso.

A UER, entidade organizadora do concurso, tem resistido aos apelos para que Israel seja excluído do concurso. No entanto, ordenou a Israel que alterasse a letra da sua canção concorrente, originalmente intitulada "October Rain", uma vez que era vista como uma referência ao ataque transfronteiriço do Hamas de 7 de outubro.

A canção passou a chamar-se "Hurricane" e o cantor israelita Eden Golan foi autorizado a permanecer no concurso.

Jean Philip De Tender, diretor-geral adjunto da União Europeia de Radiodifusão, organizadora da Eurovisão, disse à Sky News que proibir Israel "teria sido uma decisão política e, como tal, não a podemos tomar".

Preocupações de segurança acrescidas

Uma segurança em frente a um painel informativo na Aldeia da Eurovisão no parque Folkets, em Malmo, Suécia Credit: Johan Nilsson/TT

A segurança é apertada na cidade sueca, que espera um afluxo de cerca de 100.000 fãs da Eurovisão, juntamente com dezenas de milhares de manifestantes pró-palestinianos. Estão previstas manifestações na quinta-feira e no sábado contra a guerra entre Israel e o Hamas, que já causou a morte de quase 35.000 palestinianos.

As bandeiras e os sinais são proibidos, exceto as bandeiras nacionais dos participantes e a bandeira do orgulho arco-íris. Isto significa que as bandeiras palestinianas estão proibidas no interior do recinto da Malmö Arena.