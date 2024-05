Cannes 2024: Greta Gerwig, presidente do júri, fala do #MeToo e de Trump no ecrã

Greta Gerwig e companhia reuniram-se hoje com a imprensa para discutir os seus papéis enquanto membros do júri, as possíveis repercussões do movimento francês #MeToo no festival e se um filme sobre Donald Trump pode ser visto com objetividade.

A 77ª edição do Festival de Cinema de Cannes arranca esta noite (terça-feira, 14 de maio) com o filme de abertura de Quentin Dupieux, Le Deuxième Acte.

Antes disso, o júri deste ano, liderado por Greta Gerwig, realizadora de Little Women e Barbie, participou na conferência de imprensa anual do júri.

Ao lado de Gerwig no júri estão a atriz norte-americana Lily Gladstone, que se tornou a primeira nativa americana a ser nomeada para o Óscar de Melhor Atriz pelo seu desempenho em Killers of the Flower Moon; o realizador japonês e vencedor da Palma de Ouro Hirokazu Kore-eda, cujo filme Monster foi exibido em competição no ano passado em Cannes e ganhou o prémio de Melhor Argumento; a atriz francesa Eva Green (Casino Royale, Proxima, Os Três Mosqueteiros); o ator e produtor francês Omar Sy, que nos impressionou com o filme The Strangers' Case, em estreia na Berlinale .

Também fazem parte do júri deste ano a realizadora e argumentista libanesa Nadine Labaki, cujo filme Cafarnaum ganhou o prémio do júri de Cannes em 2018; o realizador e argumentista espanhol J.A. Bayona, que dirigiu recentemente Sociedade da Neve; o ator italiano Pierfrancisco Favino, que protagonizou no ano passado Commandante, o filme de abertura do Festival de Veneza; e a argumentista e fotógrafa turca Ebru Ceylan, mulher e colaboradora de longa data de Nuri Bilge Ceylan (vencedor da Palma de Ouro em 2014, Winter Sleep).

Questionados sobre as várias temáticas que envolvem o festival este ano - desde as temidas greves laborais que podem fazer descarrilar o festival e o movimento francês #MeToo - eis tudo o que precisa de saber sobre a conferência de imprensa em citações-chave.

Primeiro, sobre o facto de fazer parte do júri...

Lily Gladstone and Cannes jury president Greta Gerwig. David Mouriquand

Uma das coisas que mais gosto de fazer é ver cinema e discuti-lo. É emocionante fazer parte disso. Ainda estou chocada (por ser a presidente do júri deste ano). Greta Gerwig

É uma honra e um papel complexo - ver filmes, julgar filmes, porque a arte é muito subjetiva. É um desafio e um exercício difícil, porque uma decisão pode mudar a vida de um realizador. Eva Green

É um privilégio estar aqui com os meus colegas de júri.Cheguei descontraído, mas disseram-me que a Palma de Ouro pode mudar a vida de um realizador e de um filme... Por isso pensei: "Merda! (risos) Omar Sy

French actress Eva Green and Spanish filmmaker J.A. Bayona. David Mouriquand

Um tema de conversa que não podia faltar era o movimento #MeToo, com a iminente publicação de um novo relatório sobre abusos no cinema francês. Esta pode ou não ter sido desmentida, mas toda a gente está a preparar-se.

Quando questionados sobre se a situação pode prejudicar o festival, eis o que Greta Gerwig e Juan Antonio Bayona têm a dizer:

Penso que as pessoas da comunidade cinematográfica que nos contam histórias e tentam mudar as coisas para melhor são boas. Tenho assistido a mudanças substanciais na comunidade cinematográfica americana e penso que é importante continuarmos a alargar essa conversa. Por isso, penso que tudo está a caminhar na direção certa. É bom manter essas linhas de comunicação abertas. Greta Gerwig

Penso que esta questão não afeta o cinema em particular. É muito mais generalizada, e estamos aqui para nos concentrarmos nos filmes. JA Bayona

Quando questionados sobre o movimento francês #MeToo e se estavam surpreendidos com o facto de estar a demorar mais tempo em França do que nos EUA, Gerwig acrescentou:

Não posso falar de prazos, mas está a evoluir. Não é um destino que todos alcançamos juntos. Houve muitas mudanças concretas na indústria, e um exemplo é o surgimento de coordenadores de intimidade nos sets de filmagem. Greta Gerwig

Cannes jury president Greta Gerwig discusses this year's festival. David Mouriquand

Sobre o número (ou a falta dele) de mulheres cineastas na competição, Gerwig sublinhou que as coisas também estão a evoluir.

Há 20 anos que faço filmes e vou a festivais de cinema, e isto nunca deixou de ser uma questão. Os números estão a aumentar e estão certamente a avançar na direção certa. Todos os anos, aplaudo quando mais e mais mulheres são representadas. Greta Gerwig

A secção de competição deste ano inclui 21 filmes, dos quais apenas quatro são realizados por mulheres. Isto significa que apenas 19% dos títulos da competição deste ano são dirigidos por mulheres. A edição do ano passado incluiu sete filmes realizados por mulheres, além da Palma de Ouro de Justine Triet (apenas a terceira mulher a ganhar o prémio máximo do festival). A 77ª edição do festival reduz a representação para os níveis de 2021.

A guerra em curso na Faixa de Gaza foi abordada quando o júri foi questionado sobre a decisão de Cannes de proibir os protestos na Croisette.

Pierfrancesco Favino referiu-se ao festival como um "espaço livre":

A agitação laboral é também um tema quente este ano, com o coletivo francês "Sous les écrans la dèche" a apelar a uma greve. O coletivo francês "Sous les écrans la dèche" convocou uma greve. A organização protesta contra as alterações previstas na política laboral, que reduzirão para mais de metade os seus subsídios de desemprego.

Por último, o júri foi questionado sobre a perspetiva de ver um filme - The Apprentice - que segue a vida de um jovem Donald Trump, e se é possível ser completamente objetivo ao vê-lo.

O 77º festival de cinema de Cannes começa hoje, terça-feira, 14 de maio. Eis alguns dos filmes da competição que mais aguardamos. Fique atento à Euronews Culture para mais ctualizações e críticas ao longo do festival.