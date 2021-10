José Maria Neves: "Serei um presidente que dialogará com o governo"

Na primeira semana enquanto presidente eleito de Cabo Verde, José Maria Neves tem já uma visão de como vai ser o próximo mandato. O vencedor na primeira volta das eleições presidenciais do passado domingo, disse em entrevista à agência Lusa, que, daqui para a frente, "o essencial é trabalhar com todos".

"Serei um presidente aberto a todas as sensibilidades políticas e sociais, um presidente que dialogará com o governo, fará as articulações necessárias, será um fator de consensos", afirmou.

O antigo primeiro-ministro, pelo Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), atualmente na oposição, diz que vai ser um "presidente atuante". E para os próximos cinco anos, José Maria Neves promete mudanças.

"O presidente recebe o primeiro-ministro todas as semanas e doravante receberei periodicamente os líderes da oposição, os principais partidos com representação parlamentar, o patronato, os sindicatos, as universidades, as ONG, enfim, a sociedade civil".

O Presidente eleito deverá ser empossado no início de novembro. O homólogo português, Marcelo Rebelo de Sousa, foi já convidado para a cerimónia.