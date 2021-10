Merkel tem "mais encanto" na hora da despedida

Os líderes europeus brindaram Angela Merkel com uma ovação em pé, homenagens e elogios nesta que foi a sua centésima sétima e última cimeira europeia.

Muito se disse sobre os 16 anos em que a chanceler da Alemanha foi a "alma" da Europa. Para o recém-chegado chanceler austríaco, Alexander Schallenberg, Merkel foi uma "artesã da paz na União Europeia"; o luxemburguês, Xavier Bettel, chamou-lhe uma "máquina de fazer compromissos".

Mesmo neste último encontro, com as dores de cabeça vindas da Polónia, a chanceler deixou a sua marca apelando ao diálogo com Varsóvia.

Os líderes europeus ofereceram a Angela Merkel uma peça representativa do edifício onde decorrem as cimeiras; o presidente do Conselho, Charles Michel, agradeceu-lhe com uma compilação de imagens, das cimeiras em que participou, intitulada "Obrigada, Angela!"