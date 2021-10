Adeptos do Barça contentes com a saída de Koeman

O Barcelona anunciou na quarta-feira o despedimento do treinador Ronald Koeman, na sequência de uma derrota frente ao Rayo Vallecano, por 1-0. Com este resultado, a equipa catalã ficou em nono lugar da tabela, com 15 pontos. Os adeptos do Barça entrevistados parecem contentes com a decisão do presidente Joan Laporta.

"Acho que foi uma boa decisão, porque ele não aproveita ao máximo todo o plantel. Neste momento, a forma como o Barça joga não faz sentido. Os jogos são aborrecidos... os jogadores não chegam a jogar ao seu verdadeiro nível", diz Hector Barraccina, adepto de 25 anos.

"Acho que já vamos tarde. Deixou-se passar muito tempo, deu-se muita margem de erro, por causa do que Koeman representava para a instituição. Agora já é tarde, subir na Liga ou inclusivamente classificar-nos para a UEFA Champions League, e não é que seja muito pessimista, vai ser complicado. Vai ser uma meta complicada para quem o substitua", lamenta Alejandro Zeballos, de 46 anos.

Xavi, antiga glória do Barça, é apontado como o favorito para suceder ao holandês. Os nomes do selecionador da Bélgica, Roberto Martínez, o treinador do Ajax Erik ten Hag, e Andrea Pirlo também foram apontados.