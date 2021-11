De jornalista afegã a refugiada em Atenas

Até ao verão passado, Masooma Gholamy apresentou as notícias na estação de televisão TV Tamadon, em Cabul. Depois da chegada dos talibãs ao poder, fugiu do Afeganistão com os três filhos de três, sete e 12 anos. Não sabe ainda em que país quer restabelecer a sua vida, mas, por agora, vive em Atenas onde a Euronews foi encontrar.

A vida no Afeganistão é o ponto de partida da conversa. Masooma conta: "Era muito difícil para uma mulher ter um emprego no Afeganistão mesmo antes dos Talibãs. Mas a partir do momento em que regressaram, as coisas pioraram mais. Não podemos trabalhar. Os talibãs não nos veem como seres humanos. Os talibãs não podem sentar-se na mesma mesa e falar com uma mulher, eles acreditam que isto é uma vergonha".

Os filhos de Masooma Gholamy brincam nos jardins de Atenas, longe das raízes. Têm apenas a mãe; o pai já não fazia parte da família por não concordar que a mãe trabalhasse e ainda menos como apresentadora na televisão. Não era o único.

"Receio pela minha família no Afeganistão. Na região onde eu vivia toda a gente sabia que eu era jornalista. Trabalhei durante sete anos e, além disso, como apresentadora de televisão. Toda a gente sabia, mas agora muitas pessoas no meu bairro estão do lado dos talibãs e dão-lhes informações. Estou preocupado com todas as pessoas, mas especialmente com os meus pais", diz Masooma.

Apesar de sentir o privilégio de ter escapado ao pesadelo dos talibãs, a jornalista não tem mensagens para os que ficaram, nem acredita que lhes possam ser úteis: "Não tenho uma mensagem a dar às pessoas que ficaram para trás porque não as vai ajudar. As condições são muito difíceis ali. Muito difíceis".

Em soluços, continua: "Estou muito preocupada com os meus pais e as outras pessoas que lá estão. Especificamente para a minha própria tribo, os Hazaras que, porque são xiitas, porque acreditam nessa religião em particular, são a tribo que enfrenta mais problemas por parte dos talibãs".

Grata a todas as pessoas que a ajudaram a vir de Cabul para Atenas, Masooma Gholamy diz que quer voltar a trabalhar como jornalista, e acredita que, longe dos talibãs, o futuro é muito mais brilhante para ela e especialmente para os seus três filhos.