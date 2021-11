Marcha da extrema direita na Polónia

Tamanho do texto

Uma demonstração de força da extrema-direita polaca no centro de Varsóvia. Acenando bandeiras da Polónia, milhares de manifestantes ocuparam o centro da capital nesta quinta-feira, para a marcha anual do Dia da Independência organizada pela extrema-direita com o apoio dos nacionalistas.

Durante um discurso, os organizadores falaram sobre a situação de "guerra" que a Polónia vive. Segundo as palavras deles: Moscovo está a atacar a fronteira polaca; a União Europeia a atacar a independência do país e os meios de comunicação social atacam com mentiras.

Em edições passadas, foram registados vários tumultos e foram exibidas bandeiras com slogans racistas e símbolos fascistas. Tanto o Presidente do país, Andrzej Duda, como o Primeiro Ministro, Mateusz Morawiecki, participaram noutros eventos oficiais organizados para assinalar o do Dia da Independência da Polónia.