Parlamento polaco chumba governo de Morawiecki e abre porta ao regresso de Tusk

Maioria rejeita moção de confiança ao executivo do partido Lei e Justiça

É o fim do governo do Partido Lei e Justiça na Polónia, depois de oito anos no poder.

O parlamento de Varsóvia não aprovou a moção de confiança ao executivo do primeiro ministro conservador e nacionalista Mateusz Morawiecki e abre assim a porta a um governo liderado pelo centrista e europeísta Donald Tusk.

A moção de confiança é votada dois meses depois das eleições legislativas que deram a maioria de assentos no parlamento à coligação da oposição.