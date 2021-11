46 mortos em acidente rodoviário na Bulgária

É um dos acidentes rodoviários mais mortíferos da última década na Europa e a questão que paira no ar agora é: o que levou um autocarro a despistar-se e pegar fogo numa autoestrada da Bulgária, fazendo 46 vítimas mortais, entre as quais 12 crianças? A maioria das vítimas eram da Macedónia do Norte.

Marina Stoimenova, euronews:"O primeiro-ministro da Macedónia do Norte esteve no local do acidente e deslocou-se ao hospital para tentar falar com sete sobreviventes e procurar respostas para o que aconteceu na noite desta segunda para terça-feira."

Zoran Zaev, primeiro-ministro da Macedónia do Norte:"Deixo aos peritos búlgaros a responsabilidade de investigar e analisar as razões da tragédia. Os nossos camaradas sobreviventes têm a sua própria recordação do que aconteceu."

Os passageiros viram-se encurralados no autocarro em chamas, com as portas bloqueadas. Os sobreviventes encontravam-se na parte de trás e escaparam por uma janela.

Stefan Yanev, primeiro-ministro da Bulgária:"A Bulgária está a colaborar arduamente com todas as instituições responsáveis pela segurança e investigação."

Os primeiros elementos do inquérito permitiram estabelecer que o autocarro embateu contra uma barreira de segurança, antes de pegar fogo. A mais jovem das vítimas tinha apenas quatro anos de idade.