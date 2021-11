Chelsea esmaga Juventus e Benfica empata com Barcelona

Vitória esmagadora do Chelsea face à Juventus, que lhe garante o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões. Um impressionante quatro a zero, que serviu para repôr as contas depois da derrota sofrida contra a equipa italiana na segunda jornada da fase de grupos.

As duas equipas lideram assim a tabela do Grupo H.

Outro destaque do dia, o empate a zero do Benfica contra o Barcelona no Camp Nou, marcado por dois golos anulados, um a cada equipa. Um resultado que dificulta a vida à equipa da Luz, que para passar para a próxima fase da competição precisa de derrotar em casa o Dínamo de Kiev, a 8 de dezembro, e cruzar os dedos para uma derrota dos catalães face ao Bayern.