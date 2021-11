Black Friday: Fazer a Amazon pagar

A "Make Amazon Pay" é uma coligação internacional, composta por cerca de 40 organizações, incluindo a Greenpeace e a Oxfam, que acusa a Amazon de colocar o lucro à frente do bem-estar dos trabalhadores e que aproveitou esta "Black Friday" para se solidarizar com os trabalhadores que quiseram protestar contra as condições de trabalho ou fazer greve neste dia, em Londres, por exemplo.

Anna Bryher, da organização não-governamental "Labour Behind the Label", explicava que a "Black Friday" é um grande evento mas que é preciso, e porque estamos no meio de uma emergência climática, tomar medidas para refrear o consumo ou para ajudar a comprar de uma forma mais sustentável sobretudo quando se fala de empresas como a Amazon que alimentam essa necessidade de comprar demasiadas coisas.

Também o grupo Xtinction Rebellion se manifestou em Tilbury, no Reino Unido, num centro de triagem do gigante do comércio a retalho eletrónico dos EUA. Estão previstas outras iniciativas do género noutros países europeus durante o fim de semana.