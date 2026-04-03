Missão surpresa de Giorgia Meloni no Golfo Pérsico: a primeira-ministra italiana aterrou sexta-feira à tarde em Jeddah, na Arábia Saudita, para discutir a segurança energética com os principais dirigentes da região. Nos próximos dois dias, a sua viagem prosseguirá para o Qatar e os Emirados Árabes Unidos.

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Esta será a primeira visita de um dirigente europeu, do G20 e da NATO à região desde o início da guerra dos EUA e de Israel contra o Irão. Para além de reforçar as relações com os países do Golfo Pérsico, o objetivo da viagem é "reiterar o apoio de Itália face aos ataques iranianos, consolidando ao mesmo tempo uma parceria estratégica cada vez mais sólida", sublinharam fontes do Palazzo Chigi.

O conflito israelo-americano no Médio Oriente, nomeadamente os numerosos ataques contra as infraestruturas energéticas dos países do Golfo e o encerramento parcial do Estreito de Ormuz por Teerão, fez subir os preços do gás e do petróleo a nível mundial. Cerca de um quinto do petróleo mundial transita pelo Estreito de Ormuz, um centro crucial do comércio mundial de petróleo bruto.

Nos últimos dias, o presidente dos EUA, Donald Trump, criticou duramente os aliados europeus por não terem prestado assistência aos EUA, enviando navios de guerra para o Estreito. Segundo Trump, a responsabilidade pela segurança de Ormuz deve caber aos países importadores e não aos EUA.