Extradição de Assange autorizada

Julian Assange mais perto de ser extraditado para os Estados Unidos. Um tribunal de recurso britânico aceitou as garantias da justiça norte-americana para julgar o fundador da Wikilieaks por espionagem.

A decisão anula a sentença anterior, decidida em janeiro, que recusava a extradição por considerar a saúde mental do fundador do WikiLeaks demasiado frágil para resistir ao sistema criminal dos Estados Unidos.

A autorização de saída terá ainda de ser assinada pelo Ministro britânico do Interior. A defesa manifestou intenção de reverter a decisão, mas não é ainda claro se a sentença é passível de recurso.

Assange, 50 anos, está detido na prisão de alta segurança de Belmarsh, em Londres. Na origem da detenção está a publicaçãode documentos militares secretos. O tribunal ordenou que permanecesse sob custódia até ao resultado do processo de extradição.

Um "grave erro judiciário"

A noiva de Assange, Stella Moris, classificou a decisão como um "grave erro judiciário" e garantiu que os advogados de Assange procurariam recorrer para o Supremo Tribunal do Reino Unido.

"Vamos lutar", disse Moris à porta do do tribunal, onde os apoiantes se reuniram com cartazes exigindo a libertação de Assange. "Cada geração tem uma luta épica a travar e esta é nossa, porque Julian representa os fundamentos do que significa viver numa sociedade livre", acrescentou.

Garantias dos EUA

As autoridades norte-americanas asseguraram aos juízes britânicos que, se Assange fosse extraditado para ser processado, seria elegível para cumprir pena de prisão nos EUA ou até no seu país de origem, a Austrália. Também declararam que não seria detido na prisão de maior segurança dos Estados Unidos, no Colorado.

Os EUA acusam Assange de 17 acusações de espionagem e uma acusação de uso indevido de computadores por causa da publicação pela WikiLeaks de milhares de documentos militares e diplomáticos, há cerca de uma década.