Blue Origin faz terceiro voo com sucesso

Foi uma viagem que durou apenas 11 minutos, mas certamente inesquecível para os seis turistas espaciais que participaram neste voo suborbital da Blue Origin, a empresa espacial do patrão da Amazon, Jeff Bezos. Entre os passageiros, dois ilustres: A antiga estrela de futebol americano e apresentador Michael Strahan e ainda Laura Shepard Churchley, filha do astronauta Alan Shepard, primeiro norte-americano no espaço e inspirador do nome deste foguetão, o New Shepard.

A tripulação deste mais recente voo. Além dos dois VIP, inclui um duo pai/filho.

Este foi o terceiro voo da Blue Origin e aquele que levou, até agora, mais passageiros. Bezos inaugurou, ele próprio, os voos, com uma primeira missão em julho. O segundo levou a bordo William Shatner, o ator que era já uma lenda do espaço no mundo da ficção, ao dar vida ao capitão Kirk de Star Trek, e agora se tornou astronauta na vida real também.

A Blue Origin usa foguetões e cápsulas reutilizáveis. Pretende tornar o turismo espacial mais acessível, mesmo se os preços destes passeios continuam a ser proibitivos a não ser para os mais afortunados.