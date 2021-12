Corrida às vacinas no Brasil

O Brasil, um dos países mais castigados pela Covid-19 a nível mundial, prepara as férias e os festejos do Natal e Ano Novo sob o signo da cautela, com a variante Ómicron a espalhar-se pelo mundo. Em São Paulo, as autoridades do Estado começaram a distribuir a dose de reforço e população está a acorrer em massa aos centros de vacinação.

"A vacinação vai minimizar um impacto negativo como o que vimos nos meses de março, abril e maio (de 2021) em São Paulo, que é uma grande metrópole. Agora, estamos a preparar-nos para uma nova fase desta pandemia. Vamos ver como atua esta nova variante e estaremos preparados para lutar contra ela", diz a epidemiologista Melissa Palmieri, que trabalha para as autoridades do estado paulista.

Apesar da obstinação do presidente Jair Bolsonaro em minimizar o perigo da pandemia, vários estados e municípios estão a optar pela prevenção, com medo de uma nova vaga de Covid. No Rio de Janeiro, a tradicional festa de fim de ano na praia de Copacabana foi anulada.