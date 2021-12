Surto de gripe aviária na Europa Central

A República Checa debate-se com um surto de gripe aviária de grandes dimensões, que está a preocupar as autoridades. Uma quinta no norte do país, perto da fronteira com a Alemanha, começou o abate de 80.000 galinhas poedeiras, depois de terem sido confirmados casos da doença. Além deste abate em grande escala, está também prevista a destruição de um milhão de ovos.

"Acreditamos que este é o maior surto de sempre no país. Inicialmente, estava previsto o abate de duzentos mil animais", diz Lenka Hanusova, da Administração Veterinária Regional.

Os surtos foram declarados nessa quinta, em que morreram cerca de 190.000 aves em apenas uma semana, e também numa criação de faisões no sul, junto à Eslováquia.

Foram também confirmados casos de gripe aviária na Eslovénia, com um surto numa quinta de criação de aves no leste do país, que entretanto foi dado como controlado, e com a confirmação da gripe aviária como causa da morte de um cisne.