Novo protesto contra projeto de mina de lítio no oeste da Sérvia

Centenas de pessoas bloquearam estradas em vários pontos da Sérvia, em mais um protesto contra o projeto do gigante anglo-australiano Rio Tinto para abrir uma mina de lítio no oeste do país.

Organizações ambientais têm promovido regularmente mobilizações desde novembro, denunciando o projeto de exploração mineira - no qual a Rio Tinto conta investir dois mil milhões de euros - como uma potencial catástrofe ambiental.

Djordje Gavrilovic, manifestante:"Estou farto. Não é normal, estão a destruir o nosso belo país. É uma tortura para a população. Os magnatas enriquecem cada vez mais e o governo colabora com criminosos. Quando é que a população é ouvida? Somos só pessoas normais."

O governo populista suspendeu em dezembro duas leis-chave para a continuação do projeto, afirmando que só avançará quando forem feitos novos estudos, mas ecologistas e manifestantes querem que os planos sejam definitivamente abandonados. Os contestatários prometem manter-se mobilizados até que o governo faça um anúncio oficial nesse sentido.

Stefan Goranovic, euronews:"Os manifestantes não desistem dos bloqueios por todo o país até que as exigências sejam aceites. Aqui, no oeste da Sérvia, muitos temem que a mina de lítio seja aberta e que as pessoas sejam obrigadas a abandonar as suas casas, apesar do governo insistir que ela só abrirá se e quando o país decidir, em concordância com as suas regras."